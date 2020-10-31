ياسر القحطاني يتغزل بهدف إسماعيل مطر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشاد ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، بالهدف الذي سجله إسماعيل مطر قائد الوحدة مساء أمس الجمعة، ليقود فريقه للتعادل 1-1 مع ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وغرد ياسر القحطاني الذي سبق وأن لعب للعين: "على المستوى الشخصي والفني، أحب صديقي إسماعيل مطر، ولكن أن تأخذ الكرة من نصف ملعب كرة القدم، وتتجاوز بالكرة وأنت في عمر ٣٧ سنة، فهذا يدل على أنك لاعب مختلف وعظيم، وزاد الهدف حلاوة، تعليق المتفرد فارس عوض".

ونشر النجم السعودي السابق، لقطة فيديو للهدف الذي سجله إسماعيل مطر، إلى جانب تغريدته عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، ورد فارس عوض بتغريدة، قال فيها: "لنا معك من الذكريات الخيالية والاستثنائية ما يصعب وصفها ويستحيل نسيانها، أنت أكثر من يعرف قيمة هذه اللحظات".

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