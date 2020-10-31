إصابة عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي النصر السعودي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الأخيرة، عقب انتشار حالات إيجابية داخل صفوف الفريق.

وقال حمد الله، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه)، تأكدت إصابتي بكورونا، لله الشكر، ودعواتكم بالشفاء العاجل للجميع، وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

وكان قد تأكد أخيراً وجود 3 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف النصر السعودي، وهم: عبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري، ووليد عبد الله.

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