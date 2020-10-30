"فيفا" يُهدد بتجميد الكرة التونسية بسبب التدخل الحكومي

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتضمن تهديدًا بتجميد أنشطة كرة القدم التونسية، على خلفية ما قام به مؤخرا وزير الرياضة التونسي كمال دقيش، حيث هدد بحل الاتحاد التونسي للعبة بسبب أزمة تجميد أنشطة نادي هلال الشابة، الأمر الذى دفع الفيفا لتحذير تونس من أي تدخل حكومي في شؤون الأندية والاتحادات الكروية.

ويرى الفيفا أن وزير الرياضة التونسي خرق مبدأ الاستقلالية المنصوص عليه فى القانون الأساسي للعبة، بعدما توعّد بحل الاتحاد المحلي، لتصبح الكرة التونسية بذلك مهددّةً بالتجميد.

يُذكر أن وزير الرياضة التونسي "دقيش" اعتبر أن قرار الاتحاد التونسي بتجميد أنشطة نادي هلال الشباب "غير قانونى"، ولهذا يرى أن لديه الحق في حلّ الاتحاد حسب القوانين المتعارف عليها في تونس.

وكان الاتحاد التونسية لكرة القدم قد اتخذ العديد من القرارات، على رأسها تأجيل انطلاق بطولة الدوري للموسم الرياضي 2020 ـ 2021 إلى 21 نوفمبر القادم.

ومن بين القرارات الأخرى أكدت الجامعة تأجيل كل مباريات الصعود إلى مختلف الرابطات إلى 21 نوفمبر، مع منع إجراء أية مباراة ودية إلى حين إشعار آخر.

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