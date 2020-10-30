تأجيل جديد لمباراة الزمالك والرجاء

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالإضافة إلى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد، وكان الزمالك فاز ذهاباً في الدار البيضاء بهدف نظيف.

وأكد «كاف» أنه «بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، التي تأهل لها الأهلي المصري على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وأشار إلى أن المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم في هذه المرحلة».

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