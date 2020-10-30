الإسماعيلي يتعاقد مع الأنغولي بابيل

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع الأنغولي آري بابيل «26 عاماً»، من دون مقابل، ليكون فاتحة صفقات النادي، استعداداً للموسم الجديد من الدوري المصري لكرة القدم، ويمتلك اللاعب مهارات اللعب في 3 مراكز الجناحين الأيمن والأيسر والمهاجم.

ولعب بابيل في أنغولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أغوستو في 2012، قبل أن ينتقل عام 2017 إلى سبورتنغ البرتغالي.

وأشار النادي في بيان إلى أنه يتطلع في الموسم الحالي إلى ضم لاعبين على مستوى عال، ومن أصحاب الخبرات الكبيرة في القارة السمراء، من أجل العودة إلى المنافسة، وحصد الألقاب، وإسعاد الجماهير.

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