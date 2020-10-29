29 نوفمبر نهائي كأس مصر و30 انطلاق الدوري الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة نهائي كأس مصر الذى سيتم استئنافه عقب مباراتي المنتخب أمام توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".



كما حددت اللجنة يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري الجديد موسم 2020 -2021 ، على أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في الدوري الجديد أول ديسمبر حال تأهلهما لنهائي كأس مصر الذى سيقام يوم 29 نوفمبر.



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.



فى سياق مغاير، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة في خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.



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