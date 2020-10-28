مرتضى منصور يجهز بيانا للرد على حكم بطلان لائحة الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إصدار بياناً رسمياً الأربعاء، للرد على قرار مركز التسوية باللجنة الأولمبية بشأن بطلان لائحة الزمالك التي تم اعتمادها من قبل في الجمعية العمومية قبل الأخيرة والتي أقيمت على أساسها الانتخابات التكميلية للنادي، وفقاً للصحيفة "أخبار اليوم".

وأكد رئيس النادي أنه سيرد على «المهازل التي تحدث ضد النادي في الآونة الأخيرة خلال البيان الذي سيصدره».

يذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية حكم ببطلان اللائحة بعدما كان حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل.

يتضمن القرار إلغاء كل ما يترتب على بطلان اللائحة من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانا عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.

وتقرر أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم اليوم.

وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي..



أولا : قبول التدخل الهجومي من النادى المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.



ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.



ثالثا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.



رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.



خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.



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