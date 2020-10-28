مرتضى منصور يجهز بيانا للرد على حكم بطلان لائحة الزمالك
قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إصدار بياناً رسمياً الأربعاء، للرد على قرار مركز التسوية باللجنة الأولمبية بشأن بطلان لائحة الزمالك التي تم اعتمادها من قبل في الجمعية العمومية قبل الأخيرة والتي أقيمت على أساسها الانتخابات التكميلية للنادي، وفقاً للصحيفة "أخبار اليوم".
وأكد رئيس النادي أنه سيرد على «المهازل التي تحدث ضد النادي في الآونة الأخيرة خلال البيان الذي سيصدره».
يذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية حكم ببطلان اللائحة بعدما كان حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل.
يتضمن القرار إلغاء كل ما يترتب على بطلان اللائحة من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانا عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.
وتقرر أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة القلعة البيضاء.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم اليوم.
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي..
أولا : قبول التدخل الهجومي من النادى المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.
ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادي المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.
ثالثا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.