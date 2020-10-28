المنتخب البحريني يصل دبي الأحد للقاء "الأبيض" الإماراتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يصل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم إلى دبي يوم الأحد المقبل، لبدء معسكره الخارجي استعداداً لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني 3 مباريات ودية خلال معسكره في دبي، والذي يمتد قرابة الأسبوعين، ويلتقي فيها مع منتخبنا الوطني الأول يوم 16 نوفمبر المقبل، ومنتخبي طاجيكستان ولبنان يومي 7 و12 من الشهر نفسه.

ويضم المعسكر 26 لاعباً، تحت إشراف المدير الفني هيليو سوزا، ويخضعون حالياً لمعسكر داخلي في البحرين منذ أمس الثلاثاء، ويتدربون خلاله على ملعب استاد النادي الأهلي.

ويأمل منتخب البحرين في مواصلة عروضه القوية عند استئناف التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد 5 مباريات، وتضم المجموعة أيضاً منتخبات العراق وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

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