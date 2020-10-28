لقب كأس خادم الحرمين بين النصر والهلال

المصدر: أ ف ب

سيكون لقب مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية بين النصر والهلال، وذلك بعد فوزهما أمس الثلاثاء في نصف النهائي على الأهلي 2-1 وأبها 2-صفر تواليا في نصف النهائي.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، جدد النصر تفوقه على الأهلي بعد فوزه عليه الشهر الماضي أيضا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.

وتقدم الأهلي بواسطة السوري عمر السومة (ق19) ورد النصر عن طريق البرازيلي بيتروس ماثيوس (ق45+3) والأرجنتيني بيتي مارتينيس (ق85).

وخسر النصر جهود مدافعه مايكون أثناء عمليات الإحماء قبل أن يفقد جهود عبدالفتاح عسيري بعد نزوله بدقيقتين.

وكاد النصر أن يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين لكن كرة عبدالرزاق حمدالله وجدت في طريقها الحارس محمد الربيعي (ق3). وبعد دقيقة أضاع عمر السومة هدفاً محققاً عندما واجه المرمى لكنه سدد في جسم الحارس الأسترالي براد جونز (ق4).

وانطلق مارتينيس بكرة متجاوزاً أكثر من لاعب قبل أن يمررها لحمدالله الذي انفرد بالمرمى ولعبها بجوار القائم (ق10).

ومن هجمة منسقة نجح الأهلي في أخذ الأسبقية عندما لعب عبدالله حسون كرة عرضية حولها عمر السومة سهلة بين قدمي جونز (ق19).

ولاحت فرصة للنصر لمعادلة النتيجة عندما أخطأ حارس الأهلي في إبعاد الكرة ليلعبها حمدالله باتجاه المرمى لكن المدافع تدخل في الوقت المناسب وابعدها (ق26). وكاد الأهلي أن يعزز تقدمه بهدف ثان لكن رأسية عمر السومة مرت بجانب القائم (ق36).

وتهيأت فرصة للنصر لكن رأسية عبدالله مادو علت العارضة بقليل (ق39)، ورد الأهلي عبر الألماني ماركو مارين الذي أضاع هدفاً عندما انفرد بالمرمى لكنه سدد بجانب القائم (ق40).

وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، خطف النصر التعادل عندما وضع مارتينيس زميله بيتروس في مواجهة المرمى ليلعب الأخير الكرة قوية على يسار محمد الربيعي.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني ولاحت فرصة للأهلي لمعاودة التقدم لكن كرة الروماني ألكسندرو ميتريتسا ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها للركنية (62)، ثم انقذ دفاع النصر مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة إدريس فتوحي وابعدها للركنية (ق76).

وصوب مارتينيس كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن محمد الربيعي تصدى لها وأمسكها على دفعتين (ق83).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق انطلق عبدالرزاق حمدالله بكرة على الجهة اليسرى قبل أن يلعبها لمارتينيس الذي ارسلها قوية داخل المرمى (ق85).

وحجز الهلال مقعده في النهائي للمرة السادسة عشرة في تاريخه، إثر فوزه على أبها بهدفي سالم الدوسري (ق28) والإيطالي سيباستيان جوفينكو (ق45+1) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول لكن أبها كان الأقرب لافتتاح التسجيل بكرة لصالح العمري لعبها "ساقطة" لحق بها عبدالله المعيوف وأمسكها قبل ولوجها مرماه (ق25).

ومن هجمة منسقة نجح الهلال في افتتاح التسجيل عندما تلقى سالم الدوسري كرة على مشارف منطقة الجزاء ولعبها في أقصى الزاوية اليسري للحارس عبدالعالي المحمدي (ق28).

ولاحت فرصة لأبها لمعادلة النتيجة لكن كرة أمين عطوشي أمسكها عبدالله المعيوف (ق44).

وحسم الهلال الى حد كبير النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حين تقدم بهدف ثان بعد أن تلقى جوفينكو كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى على يسار المحمدي.

ومع أن الهلال واصل أفضليته في الشوط الثاني، إلا أن الأداء انخفض من الجانبين وغابت الفرص الخطرة قبل أن يتدخل دفاع أبها ويبعد كرة جوفينكو الخطرة الى ركنية (ق80).

وكاد الهلال أن يضيف هدفاً ثالثاً لكن رأسية سالم الدوسري اصطدمت بتألق المحمدي ببراعة (83) الذي تدخل أيضا لصد كرة البيروفي اندري كاريو.

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