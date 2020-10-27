14 لاعباً في القائمة المبدئية للمنتخب المصري

المصدر: البيان الرياضي

اختار الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام البدري، 14 لاعباً للانضمام إلى قائمة المنتخب المبدئية تمهيداً للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من ٣ نوفمبر المقبل، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب المصري في مباراتي توجو ذهاباً وإياباً يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وينتظر الجهاز الفني انتهاء ارتباط الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا، للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين، والإعلان عن القائمة المختارة بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق الرسمي، والذي يبدأ يوم ٩ نوفمبر المقبل، بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز