فايزة حيدر أول مدربة لفريق كرة قدم للرجال في مصر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبحت فايزة حيدر (٣٦ سنة)، أول مدربة مصرية معتمدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتكون ضمن السفراء المصريين بإنجلترا مع محمد صلاح والنيني وتريزيغيه والمحمدي، وهدافة ستوك سيتي، سارة عصام.

كما أصبحت أول مدربة تقود فريق كرة قدم للرجال بدوري الدرجة الرابعة في مصر، بعد تعاقدها على تدريب نادي إيديال جولدي ومقره الجيزة.

وبدأت فايزة بممارسة الكرة في الخامسة من عمرها كهواية، إلى أن التحقت بنادي حلوان عام 1997، وبعدها تم اختيارها لتمثيل منتخب مصر النسائي للناشئات، ولعبت أول مباراة مع المنتخب في تصفيات الأمم الأفريقية عام 1998.

وفي سن الـ19، انتقلت إلى اللعب في نادي الطيران كمحترفة عام 2003، وحصلت مع المنتخب المصري على المركز الخامس ببطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون عام 2016.

وبدأت مشوارها التدريبي من خلال دورات تأهيلية عديدة في مجال التدريب، حتى أصبحت مدربة معتمدة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتتولى تدريب منتخب مصر النسائي لصاحبات الهمم، قبل أن تكون أول مدربة لفريق رجال بمصر.

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