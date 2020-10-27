رسمياً.. بيراميدز يقيل الجهاز الفني بقيادة الكرواتي تشاتشيتش

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مسئولو نادي بيراميدز رسميًا، إقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بعد الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثاني في الدوري بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أول أمس الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

وأبلغ مسئولو بيراميدز الخواجة الكرواتي بقرار الإقالة وفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، إلا أن هناك اتجاها لاستمرار المدرب في منصبه لحين مواجهة المقاولون العرب في ختام منافسات بطولة الدوري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوي.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع المدرب الكراوتي 27 ديسمبر الماضي أي منذ 9 أشهر و 4 أسابيع و يوم واحد ، بإجمالى 304 أيام.

استطاع خلالها أن يقود الفريق في 33 مباراة بمختلف البطولات ، فاز في 21 وخسر في 9 وتعادل في 3 مباريات، من بينها 8 مباريات بالكونفدرالية، فاز في 5 و خسر 3، و لم يتعادل، وعلى مستوى البطولة المحلية قاد الفريق السماوي في 23 مباراة حقق الفوز في 15 و خسر 5 مواجهات وتعادل في 3 فقط، وفي كأس مصر لعب مباراتين فاز في واحدة و خسر الأخرى.

وتٌوج فريق نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب مولاي عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، في نهائي البطولة، ويخسر الفريق المصري فرصة التتويج بأول لقب قاري كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

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