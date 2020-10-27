الأفريقي يطرح «بطاقة المئوية» لسداد الديون

المصدر: (تونس - صالح قادري)

قرر مسؤولو الأفريقي التونسي عرض بطاقة مئوية النادي الأفريقي بعدد في حدود 50 ألف بطاقة، وهي التي تخول لصاحبها الحصول دخول الملاعب مجاناً على امتداد سنتين كاملتين، ويبدأ ثمنها من 125 ديناراً.

وتأتي هذه الخطوة سعياً من النادي إلى تدارك الأزمة المالية التي لا يزال يتخبط فيها، نتيجة العقوبات المسلطة عليه من طرف «فيفا»، والواجب سدادها لرفع عقوبة المنع من تسجيل التعاقدات، مما يعطل تسجيل الصفقات المميزة التي أجراها النادي، ومنها الجزائريون حسين بن عيادة وزكريا النعيجي وزين بوتمان وإبراهيم فرحي، إضافة للبرازيلي جيل باهيا، والتونسي ياسين العمري.

وشدد رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي على أن الحل في الإقبال على اقتناء هذه البطاقة لأن الوضعية المالية للنادي صعبة للغاية، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في جماهير الأفريقي، ليقبلوا على شراء البطاقة للمساهمة في إنقاذ النادي، واستعادته لمكانته الطبيعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز