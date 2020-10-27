عاشور يُغضب «الأهلاوية» مجدداً

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أثار حسام عاشور لاعب الأهلي المصري «التاريخي» استياء بعض من جمهور الفريق الأحمر، بعد تصريح أدلى به عقب توقيع انتقاله رسمياً إلى الاتحاد السكندري، أول من أمس، وقال: الاتحاد لا يقل شعبية عن الأهلي أو الزمالك، لكنه يمتلك رئيس نادٍ واضح.

واعتبر متابعون أن عاشور، يلمح إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، خصوصاً بعد قرار الاستغناء عنه بداية من الموسم المقبل، وهو القرار الذي شهد خلافاً بين اللاعب وإدارة الأهلي، التي قدمت له عروضاً للبقاء سواء بالعمل في التدريب أو في قناة الأهلي، إلا أن عاشور رأى أنه لا يزال قادراً على اللعب.

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