الاتحاد السعودي يتعاقد مع المصري أحمد حجازي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي اتحاد جدة ضمه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، من وست بروميتش البيون الإنجليزي، فيما أكد نادي الشباب السعودي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي نواف العابد، قادماً من مواطنه الهلال بطل الدوري.

وكشف نادي الاتحاد عن تعاقده مع المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون، على سبيل الإعارة لموسم واحد قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد الاتحاد، صفقته الجديدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مع صورة للاعب مرتديا قميص الفريق، وقال النادي: "عندك خبر، حجازي بقى نمر".

ورحب رئيس النادي أنمار الحائلي، بانضمام حجازي قائلاً: "نرحب باللاعب أحمد حجازي في ناديه الجديد".

وأكد الحائلي، أن التعاقد مع أحمد حجازي يعكس حرص إدارة النادي على توفير كافة المقومات أمام الفريق ليقدم العطاء الذي تتطلع له الجماهير الاتحادية الكبيرة، وأشاد بالعمل الذي تم خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً في جانب تسجيل اللاعبين الجدد، وتسوية وضع اللاعبين الذين لم يكن أمامهم فرصة للاستمرار مع الفريق خلال المرحلة الحالية بطريقة احترافية تضمن لهم فرصة مناسبة للانتقال لأندية أخرى ونحافظ على حقوق النادي.

ويعتبر حجازي سادس صفقات الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية لينضم إلى محترفيه الأجانب للموسم الحالي، وهم الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي ورومارينيو، ولاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيس، والصربي ألكسندر بريوفيتش، والمغربي كريم الاحمدي.

وغاب حجازي عن أول اربع مباريات لوست بروميتش هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، لتشهد مباراة بيرنلي يوم الاثنين الماضي، أول مشاركة له هذا الموسم.

فيما قال نادي الشباب في حسابه على تويتر، أن العابد وقع على عقد احتراف لمدة 3 سنوات، بعد اجتياز الفحص الطبي، وتمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب مع الفريق، وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات.

وبدوره، قال العابد من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب الشباب على تويتر: "وقعت اليوم مع نادي الشباب بعقد لمدة 3 سنوات، وأتمنى التوفيق في التجربة الجديدة والتحدي الجديد مع الشباب، انتظروني".

وكان عقد العابد مع الهلال سينتهي في يونيو المقبل، ويغيب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، ولم يشارك في النسخة الماضية من الدوري إلا في 13 مباراة.

وفي ظل التراجع الهجومي الذي عانى منه فريق النصر، بسبب غياب هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله للإصابة، نجحت إدارة النادي في إبرام صفقة تبادلية مع الرائد، حيث وافق على إعارة مهاجمه عبد الفتاح آدم، لموسم واحد، مقابل ضم المهاجم رائد الغامدي على سبيل الإعارة أيضاً، مع أحقية شراء عقده نهاية الموسم.

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