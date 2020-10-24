رقم قياسي جديد للأهلي المصري في تاريخ دوري أبطال أفريقيا

المصدر: دبي – محمد صادق

حقق الأهلي المصري رقماً قياسياً جديداً في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، في إياب نصف النهائي، وتأهله إلى النهائي للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وجاء فوز الأهلي المصري على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، على أرضية استاد القاهرة الدولي لتضيف لـ "المارد الأحمر" الانتصار الـ 17 على التوالي في مبارياته التي خاضها على ملعبه في البطولة، وهي السلسلة الأطول في عدد الانتصارات المتتالية التي يحققها فريق على أرضه في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.

كما حطم الأهلي رقماً قياسياً تاريخياً في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة في تاريخ البطولة القارية الأهم في القارة السمراء، بتسجيله 34 هدفاً حتى ما قبل المباراة النهائية.

وكان الرقم القياسي لأكثر فريق سجل عدداً من الأهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال مسجلاً باسم إنيمبا النيجيري بـ 31 هدفاً في نسخة عام 2003، إذ رفعت الثلاثية التي أحرزها الأهلي في شباك الوداد عدد أهدافه إلى 34 هدفاً.

وشهدت النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا أكبر فوز في تاريخ الأهلي على المستوى الأفريقي والأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية عندما فاز على فريق اطلع بره من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي من البطولة بتسعة أهداف.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ "الأميرة السمراء" بـ 8 ألقاب، قد تأهل للنهائي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف النهائي المقرر إقامته يوم 1 نوفمبر المقبل.

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