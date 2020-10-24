مرتضى منصور يطالب "الكاف" بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يطالبه فيه بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بعد قرار الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل بدلاً من 24 أكتوبر الجاري.

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي قائلا:" أخطرنا الكاف بأنه ليس من المنطقي أن يحصل فريق وصل للنهائي على راحة 13 يوما قبل المباراة في حين يحصل الطرف الآخر على 4 أيام فقط قبل المباراة النهائية".

وطالب رئيس نادي الزمالك من جماهير الزمالك مساندة الفريق في الفترة الحالية من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.

وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا وشدد الكاف على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.

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