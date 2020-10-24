مرتضى منصور يطالب "الكاف" بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يطالبه فيه بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بعد قرار الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل بدلاً من 24 أكتوبر الجاري.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي قائلا:" أخطرنا الكاف بأنه ليس من المنطقي أن يحصل فريق وصل للنهائي على راحة 13 يوما قبل المباراة في حين يحصل الطرف الآخر على 4 أيام فقط قبل المباراة النهائية".
وطالب رئيس نادي الزمالك من جماهير الزمالك مساندة الفريق في الفترة الحالية من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.
وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.
وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا وشدد الكاف على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.