"فيفا" يهدد الوداد والرجاء بإدراجهما ضمن القائمة السوداء.. لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هدد عملاقي البطولة الوداد والرجاء بالحرمان من التعاقدات بسبب الأعداد الكبيرة للنزاعات التى تصله من الأندية المغربية، ومن بينهما الثنائي المشارك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حاليا.

وقالت صحيفة "الصباح" المغربية نقلا عن مصدر بالاتحاد المغربي، إن "فيفا" أعد قائمة سوداء تضم الفرق التى ستمنع من التعاقدات الفترة المقبلة ما لم تقم بتسوية نزاعاتها وتضمنت العديد من الأندية المغربية، أبرزها الوداد والرجاء.

وأضاف المصدر، "90% من النزاعات التى وصلت فيفا من المغرب جاءت عن طريق نادي الوداد والرجاء، وهو ما يضع الثنائي في عرضة لعقوبات مغلظة تصل للحد من الحرمان من التعاقدات.

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