استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة المدرب الوطني حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب استعداداً لمواجهة منتخب توجو ذهاباً وإياباً يومي 14 و17 نوفمبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشملت القائمة 5 لاعبين، ومنهم 4 لاعبين محترفين في أندية إنجليزية، وهم محمد صلاح المحترف في ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، واللاعب الخامس هو أحمد حسن كوكا المحترف في أولمبياكوس اليوناني.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب المصري، أنه تمت مخاطبة أندية اللاعبين الخمسة بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لينضموا إلى المعسكر المغلق للمنتخب خلال الفترة من ٩ إلى 17 نوفمبر المقبل.

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