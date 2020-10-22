ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الرجاء المغربي لـ 14 حالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بفيروس " كورونا" ضمن صفوفه لـ 14 لاعباً، بعد المسحة الطبية التي أجريت أمس الأربعاء، وأكدت تسجيل ست حالات إصابة جديدة، ما يزيد فرصة تأجيل مباراة عودة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها بعد غدٍ، السبت، باستاد القاهرة أمام الزمالك.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن نتائج مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الرجاء المغربي أثببت إصابة محمود بنحليب وسفيان رحيمي ومحمد بوعميرة ومحمد المكعازي ومحمد الدويك، إضافة إلى زكرياء الوردي.

وكان الرجاء الرياضي المغربي، قد أعلن عن إصابة 8 من لاعبيه قبل السفر إلى القاهرة لملاقاة الزمالك المصري في إياب نصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا ليتم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق.

يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء المغربي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، ليلة الأحد الماضية في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

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