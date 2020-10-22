مرتضى منصور يطالب بتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أنه طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي دوري الأبطال في حال تم تأجيل مواجهة نصف النهائي بين فريقه والرجاء البيضاوي المغربي.

وهدد مرتضى منصور بعدم خوض فريق "القلعة البيضاء" مباراة نهائي البطولة القارية حال تأهله إذا أقيمت في موعدها المحدد سلفا بالسادس من نوفمبر المقبل.

وسبق لرئيس نادي الزمالك إعلان موافقته على تأجيل مباراة الأبيض أمام نظيره الرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل في استاد القاهرة.

وقال في تصريحات صحفية، إنه "لا يمانع التأجيل ولكن يتم تأجيل النهائي أيضا من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث في حالة إقامة مواجهة الرجاء أواخر الشهر الجاري، المتأهل من الأهلي والوداد سيحصل على راحة بشكل أكبر".

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "إذا تحدد السادس من نوفمبر موعدا لمباراة النهائي، فليبحثوا عن من سيشارك في المباراة (أنا مخي صعيدي)".

وأتم: "لقد سعيت لحل مشكلة الرجاء وتعاونت مع الكاف، لا أن تصدر لي أزمة".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء الأربعاء، تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء في إياب نصف نهائي البطولة إلى 31 أكتوبر الجاري.

بالمقابل ثبت الاتحاد الإفريقي "الكاف" موعد مواجهة نصف النهائي الأولى بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والمقررة غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

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