الأردن تلتقي العراق وسوريا ودياً في دبي

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن استكمال ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الأول خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر القادم في دبي، ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبي العراق وسوريا.

ويأتي هذا المعسكر التدريب، ضمن تحضيرات المنتخب الأردني لاستكمال التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.

ومن المقرر أن يعلن فيتال بوركلمانز مدرب المنتخب الأردني، قائمة اللاعبين للمعسكر مطلع نوفمبر القادم، على أن تنطلق التدريبات مباشرة يوم 8 في دبي، ثم يلتقي منتخب العراق ودياً 12، ومنتخب سوريا يوم 16 من الشهر نفسه.

ويأتي تجمع المنتخب الأردني، خلال أيام المباريات الدولية المعتمدة، وبعد نحو عام كامل منذ آخر ظهور للمنتخب في التصفيات الآسيوية المشتركة، بعد الفوز على تايبيه الصينية 5-0 في نوفمبر 2019، قبل أن يتم تأجيل المباريات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويحتل منتخب الأردن، المركز الثاني ضمن مجموعته، بالشراكة مع الكويت بذات الرصيد، ولكل منهما 10 نقاط، مع بقاء أستراليا بالصدارة برصيد 12 نقطة، ونيبال رابعاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً تايبيه الصينية دون أي نقاط.

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