تأجيل إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء إلى 31 الجاري

المصدر: أ ف ب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء رسميا تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 31 أكتوبر الجاري، بسبب إصابة ثمانية لاعبين من صفوف الأخير بفيروس كورونا.

وجاء قرار الكاف بعدما رفضت وزارة الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب، لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي.

وكانت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي عقدت اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به إدارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة، التي كانت مقررة السبت بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيرس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المغربية أرسلت مساء الثلاثاء خطابا الى إدارة الرجاء تخطره فيه بضرورة الدخول في فترة حجر صحي لأسبوع كامل، فيما منعته السلطات المحلية في بيان آخر من السفر إلى مصر، بانتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها في 27 أكتوبر الجاري.

وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا الأحد الماضي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وثبت الاتحاد الإفريقي موعد مباراة نصف النهائي الأولى بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والمقررة غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلي فاز 2-صفر ذهابا السبت.

وتقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر المقبل في مصر.

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