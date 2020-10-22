«كورونا» يربك حسابات إنهاء الدوري بمصر

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

تسبب «كورونا» بإرباك حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم، في إنهاء مسابقة الدوري الممتاز نهاية أكتوبر الجاري.

وذلك بعد أن استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على تأجيل مباراة الزمالك مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي كان مقرراً إقامتها السبت المقبل، على أن تقام في نهاية أكتوبر، بعد إصابة ثمانية من لاعبي الرجاء بالفيروس، ما أدى إلى توصية من وزارة الصحة المغربية بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي 7 أيام.

وعقد وفد من الرجاء جلسة مع مسؤولين من «كاف» كانوا موجودين بالمغرب، لتوضيح موقف الفريق، وإقناعهم باستحالة السفر إلى مصر، ورحب مرتضى منصور، رئيس الزمالك بقرار التأجيل، وأوضح أنه لا ينتظر تقدم الرجاء بطلب رسمي.

ويرحب بالتأجيل لحين تعافي اللاعبين. وكان الزمالك قد تفوق على الرجاء ذهاباً بهدف دون رد، بينما تفوق الأهلي على الوداد بهدفين دون رد، لكن قرار التأجيل لم يشمل مباراة الإياب بين الأهلي والوداد، المقرر لها الجمعة المقبل.

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