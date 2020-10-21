ورطة تنتظر اتحاد الكرة المصري حال تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

المصدر: البيان الرياضي

يترقب اتحاد الكرة المصري، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بشأن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي كان مقرراً يوم السبت المقبل، قبل أن يطلب الفريق المغربي تأجيله، لظروف منعه من السفر اليوم إلى القاهرة، بعد ظهور 8 حالات إيجابية في صفوفه.

وسيكون الاتحاد المصري للكرة في ورطة، إذا اتخذ قرار بتأجيل المباراة، بعدما حدد في وقت سابق أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري، للعب الجولة الأخيرة من الدوري المصري لموسم 2019-2020، والممتد حتى الآن لظروف التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، خاصة وأن هناك توجه لدى "الكاف"، بالتأجيل إلى أحد أيام 30 أو 31 أكتوبر الجاري أو 1 نوفمبر المقبل.

ولن يكون أمام الاتحاد المصري سوى تأجيل نهاية الموسم، مع صعوبة لعب مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة 34 الأخيرة، بين مواجهتي نصف النهائي والنهائي حال تأهل الزمالك، وبالتالي لن يكون أمام الاتحاد المصري سوى ترحيل نهاية الدوري إلى يوم 21 نوفمبر أي بعد معسكر منتخب مصر لمباراتي توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا، كما سيضطر الاتحاد إلى تأجيل انطلاقة الموسم الجديد، والمقرر خلال ديسمبر 2020.

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