الرجاء يلغي رحلته إلى القاهرة بسبب كورونا ويطلب تأجيل لقاء الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغى نادي الرجاء، سفره للقاهرة الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، ودخل الفريق عزلاً صحياً لمدة 14 يوماً، بعد صدور قرار من وزارة الصحة المغربية، بمنع سفر أي لاعب، بعد ثبوت إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وأصبح الغموض يخيم على مصير لقاء الرجاء والزمالك، بعد تقدم الرجاء بطلب إلى الاتحاد الأفريقي للكرة، بتأجيل اللقاء الذي كان مقرراً يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع العلم أن لقاء الذهاب في المغرب يوم الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرجاء قرار الاتحاد الأفريقي، أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة "الحدث اليوم" أمس الثلاثاء، موافقته على تأجيل المباراة، لأن مصر والمغرب شعب واحد، وتمنى باسم أسرة نادي الزمالك، سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

وأكد أنه لا ينتظر تقدم الرجاء بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي، بل يرحب بتأجيل المباراة لحين تعافي اللاعبين تماماً، لأن سلامة أي لاعب أهم من بطولة في كرة القدم.

بينما في الاتحاد الأفريقي للكرة، أشارت مصادر إلى أن لجنة المسابقات بـ"الكاف" أوصت من قبل، بعدم تأجيل أية مباراة لفريق إن توفر لديه 14 لاعبا على الأقل، وهو ما حدث للرجاء الذي يملك 16 لاعبا سليماً، لكن اللجنة ليست من سيتخذ القرار في طلب التأجيل.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، تسلم توصية لجنة المسابقات، وأكد أنه سيتخذ القرار بنفسه، مع العلم أن الاتحاد الأفريقي، سبق ورفض طلب حوريا الغيني وحسنية أكادير المغربي، بتأجيل مباراتيهما في نصف نهائي الكونفيدرالية، بسبب إصابات كورونا لديهما، وودع الفريقان البطولة بالخسارة أمام بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي.

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