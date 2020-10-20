الدوري السوري ينطلق غداً بحضور الجمهور

المصدر: وكالات

تنطلق غداً فعاليات الدوري السوري لكرة القدم بعدد من المباريات التي ستشهد تخطياً للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، بإعلان الاتحاد السماح للجمهور بحضور المباريات. وأكد بيان للاتحاد أنه "استناداً إلى التوجيهات الصادرة من الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم السماح بدخول الجماهير للملاعب أثناء منافسات المسابقات المحلية بنسبة 40 بالمئة من الطاقة الاستيعابية"، مشدداً على الحفاظ على التباعد في المدرجات.

وقال رئيس الاتحاد حاتم الغايب لوكالة (فرانس برس) إن "المسؤولية الآن تقع على الجهات الأمنية واللجان التنفيذية والأندية لضبط عملية الدخول إلى الملاعب". وتنطلق المرحلة الأولى من النسخة الخمسين بمشاركة 14 فريقاً، وبمواجهات ساخنة، يتصدرها دربي اللاذقية بين حطين وجاره تشرين حامل اللقب. ويفتقد تشرين جهود قائده محمد مرمور المعاقب اتحادياً أربع مباريات بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة فريقه بالكأس السوبر الأسبوع الماضي.

ويلتقي في دمشق فريق الجيش مع الاتحاد في مواجهة متكافئة، فيما تشهد حمص لقاء الكرامة، الذي يسعى إلى استعادة أمجاده بتعاقده مع الدوليين عمرو جنيات وتامر حاج محمد، مع الحرجلة الذي نجح في الوصول إلى الدوري الممتاز بعد خمس سنوات من تأسيسه. وعزّز الوافد الجديد صفوفه بعدد من النجوم الدوليين أبرزهم الحارس إبراهيم عالمة وقلب الدفاع هادي المصري والمهاجم الشاب نور الحلبي، ويتوقع البعض أن يكون حصان البطولة الأسود.

وفي العاصمة أيضاً، يلتقي الفتوة مع الشرطة في مواجهة تميل فيها كفة الفتوة، في ظل خسارة الشرطة أبرز نجومه لانتقالهم إلى أندية أخرى. وفي طرطوس يلاعب الساحل الوثبة في مباراة متكافئة، كما يلتقي الطليعة ضيفه جبلة في حماه. وفي حلب يتطلع الحرية العائد للأضواء إلى نتيجة إيجابية أمام ضيفه الوحدة.

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