اجتماع طارئ للرجاء المغربي بعد إصابة 8 لاعبين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي المغربي، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوضاع الفريق بعد الإصابات المسجلة في صفوف اللاعبين بفيروس "كورونا" قبل مواجهة الزمالك في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها السبت المقبل، 24 أكتوبر الجارى على ملعب استاد القاهرة.

وكان نادي الرجاء المغربي قد تقدم بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، لتأجيل مباراة العودة بعد ثبوت إصابة 8 لاعبين بصفوف الفريق بفيروس كورونا.

وأعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة يوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبي الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يومه الإثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".

وأضاف: "وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي".

وتابع البيان: "وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".

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