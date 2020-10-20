الهلال الأكثر شعبية في السعودية في استفتاء الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز الهلال السعودي في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية، والذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحظي الاستفتاء بنسبة متابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في منطقة غرب آسيا، وجمع الهلال نسبة 49% من الأصوات، متقدماً على النصر صاحب المركز الثاني والذي جمع 33% من أصوات المشاركين، وحل في المركز الثالث كل من الاتحاد والأهلي بنسبة 7% لكل منهما، في حين نال نادي الشباب 4% من أصوات المشاركين البالغ عددهم 181524 صوتاً.

وجاء نشر هذه التقارير، للإجابة عن تساؤلات الجماهير التي تطرح في بعض الأحيان أسئلة عند نشر أي استفتاء حول أبرز اللاعبين وأجمل الأهداف وأفضل الإنجازات، ويعتبرون أن النتيجة النهائية تكون غالباً مبنية على أن الفائز في الاستفتاء يتأثر بشعبية النادي.

وتمحورت الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة حول الأندية السعودية، بعدما تم نشر تقارير عن 11 دولة في منطقة غرب آسيا، إلى جانب مجموعة من التقارير المماثلة عن المناطق الأخرى، وتم اختيار أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والشباب لهذا التقرير، وذلك انطلاقاً من عدد البطولات والألقاب التاريخية والحضور الجماهيري، كما كان لها الباع في التمثيل الخارجي للسعودية في مختلف المسابقات الكروية.

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