الشناوي وأبو جبل يشعلان حسابات البدري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

خطف الثنائي المصري، محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، أنظار جماهير الناديين، بعد تألقهما في مباراتي الذهاب بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي حقق فيها قطبا الكرة المصرية فوزين مهمين خارج الديار على بطلي المغرب، وفي المباراة الأولى فاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين، بينما فاز الزمالك على الرجاء بهدف نظيف، ونال الحارسان جائزة أفضل لاعب في كل مباراة.

ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بين الحارسين على حراسة عرين منتخب مصر، وهو ما يشعل كذلك حسابات حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، قبل مواجهتي منتخب توغو، ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، يومي 14 و17 من نوفمبر المقبل.

ورغم أن الشناوي فرض سيطرته على حراسة عرين منتخب «الفراعنة»، طوال الفترة الماضية، إلا أن أبو جبل كان نجم فريقه أمام الرجاء، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه. وفي الأهلي، لعب الشناوي دور البطولة وفقاً لرأي مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، ونجح في التصدي لركلة جزاء لصالح الوداد، كان من الممكن أن تغيّر في سير اللقاء، وهو ما عزز ثقة لاعبي الأهلي، فضلاً عن التصدي لبعض محاولات الوداد على مرماه والخروج بشباكه نظيفة هو الآخر.

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