تحديد موعد نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الشباب والاتحاد السعوديين في دور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 2 ديسمبر 2020 في ملعب نادي الشباب في العاصمة السعودية الرياض، والإياب يوم 4 يناير 2021، في ملعب نادي الاتحاد بجدة.

وأوضح الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم لاحقاً إعلان موعد مباراة الإياب بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري المقررة في مدينة الدار البيضاء.

وكان الإسماعيلي، قد فاز في ذهاب الدور نصف النهائي، والذي أقيم في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد، قبل أن تتوقف البطولة منذ قرابة الثماني شهور، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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