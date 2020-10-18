مشادة كلامية تؤجل حسم قضية مرتضى منصور

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل حسم طعن مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الاولمبية المصرية الخاص بإقصائه من رئاسة نادي الزمالك وايقافه 4 سنوات، إلى الأول من نوفمبر المقبل، وجاء التأجيل بعد حالة من الجدل في قاعة المحكمة اثناء نظر الطعن حيث نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور ومحامي اللجنة الأولمبية.

ووجه محامى الأولمبية تهمة التزوير لمرتضى أثناء مرافعته أمام المحكمة، وبعد انتهاء مرافعة مرتضي نشبت المشادة الكلامية الحادة بين الطرفين مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.

وتوافد المحامون والمدعون إلى مقر مجلس الدولة لحضور جلسة النظر في الطعن، ضد قرار اللجنة الأولمبية بوقف منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.

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