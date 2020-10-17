سفير مصر بالمغرب: إصابتان بكورونا في صفوف الوداد وعزل ساسي

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأن السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، مشجعي نادي الزمالك، على صحة لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب مع الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأحد.

وقال إبراهيم في مداخلة على قناة "الزمالك": "لاحظت ارتفاع الروح المعنوية لجميع لاعبي الزمالك ‏قبل مواجهة الرجاء، والأمور جميعها على ما يرام".‏

وأضاف: "تم إجراء تحليل لفرجاني ساسي وعزل اللاعب بغرفة داخل الفندق"، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع"

وبحسب السفير المصري، فقد اكتشف الوداد إصابتين بكورونا قبل مواجهة الأهلي اليوم السبت بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتعودان للاعب وإداري بالنادي.

ويدخل الأهلي مواجهة الوداد، وهو يعاني من نقص في عدد من نجومه المقيدين في القائمة الإفريقية وعلى رأسهم محمود متولي ورامي ربيعة، في الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لمعاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد "الفريق الأحمر" جهود الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف.

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