مصر تستضيف نهائي «أبطال أفريقيا»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس في الدار البيضاء عن استضافة مصر للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا،6 نوفمبر المقبل في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي، وتخوض 3 فرق مصرية منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ويلعب الأهلي المصري والوداد المغربي اليوم باستاد محمد الخامس، في دوري الأبطال اليوم، ويلاقي الزمالك فريق الرجاء المغربي غداً بالبطولة نفسها، ويلعب بيراميدز وهوريا كوناكري الغيني الثلاثاء في «الكونفدرالية».

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