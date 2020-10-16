لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي ترفض طلب النصر السعودي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف نادي النصر السعودي، وقررت تثبت قرار لجنة الانضباط بالاتحاد القاري.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد رفضت الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد أهلية عدداً من لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني، وثبتت نتيجة المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال البيان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي وقتها: "أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر".

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