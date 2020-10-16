وفاة عبدالرحمن شبارو الحارس التاريخي لمنتخب لبنان بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تُوفِّي اليوم الجمعة عبدالرحمن شبارو، الحارس التاريخي لمنتخب لبنان وأندية الأنصار والنجمة، بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب شبارو (76 عاما)، بفيروس كورونا قبل نحو شهر.

ووُلد الفقيد عام 1943، وكان أحد أبرز الحراس بين ستينات وثمانينات القرن الماضي، وبدأ مسيرته العام 1953 واعتزال العام 1983.

وكان مدربا لحراس العهد والراسينغ والمنتخبين الأول والأولمبي، ومعظم فئات منتخب لبنان.

وكتب نادي الأنصار، عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”يتقدم نادي الأنصار بأحر التعازي في وفاة أسطورة حراسة المرمى اللبنانية الكابتن عبدالرحمن شبارو الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه وأسرة كرة القدم اللبنانية الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

أما نادي النجمة فكتب عبر ”فيسبوك“: ”رحيل رمز من رموز الزمن الجميل في كرة القدم اللبنانية أسطورة حراسة المرمى في لبنان ونادي النجمة الرياضي عبدالرحمن شبارو. إدارة نادي النجمة تتقدم بأحر التعازي من عائلة كرة القدم اللبنانية بشكل عام والعائلة النجماوية بشكل خاص برحيل اسطورتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثواه الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

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