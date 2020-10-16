رسمياً..مصر تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا، إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في مصر، حال وصول فريق مصري وآخر مغربي للنهائي.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة النهائية في القاهرة حال تأهل الأهلي والزمالك، في حين ستقام المباراة في المغرب حال تأهل الوداد والرجاء.

وتقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريفيا 2020 يوم الجمعة، 6 نوفمبر.

ولم تتقدم أي دولة بطلب استضافة النهائي، ما جعل ”كاف“ يقرر إجراء قرعة بين مصر والمغرب، لتستضيف إحداهما المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يستضيف الوداد منافسه الأهلي المصري، غدا السبت، في حين من المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 23 أكتوبر الحالي.

ويواجه الرجاء منافسه الزمالك المصري، بعد غد الأحد، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر الحالي.

وتوقفت منافسات دوري أبطال أفريقيا منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، وتقرر أن تستأنف البطولة من غد السبت، في أولى مباريات نصف النهائي.

والأهلي المصري هو البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا وفي رصيده 8 ألقاب، مقابل 5 للزمالك، و3 للرجاء، ولقبين للوداد.

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