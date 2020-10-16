تعرف على حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، هوية حكام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بين الوداد المغربي والأهلي المصري، والرجاء المغربي والزمالك المصري.

وأكدت مواقع مغربية نقلا عن مصادر موثوقة، أن الحكم الزامبي، جاني سيكازوي، سيتولي إدارة موقعة الوداد وضيفه الأهلي غدا السبت، بينما سيتكلف الكاميروني، نيوم أليوم، بقيادة مواجهة الرجاء وضيفه الزمالك بعد غد الأحد.

وتقام مباراتا الإياب بعد أسبوع في مصر، حيث يستضيف الأهلي نادي الوداد يوم 23 من الشهر الجاري، ويلعب الزمالك ضد الرجاء في الـ24 منه.

تجدر الإشارة إلى أن الترجي التونسي هو حامل لقب المسابقة، حيث توج الموسم الماضي على حساب الوداد، بعد فوزه عليه بالقلم في المباراة الشهيرة.

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