حسين عبد الغني ينهي مشوار ربع قرن في الملاعب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

وضع اللاعب الدولي السعودي حسين عبد الغني -43 سنة- نجم فريق الأهلي جدة، حداً لمشواره في الملاعب بشكل رسمي بعد مشوار امتد 25 عاماً تنقل فيها بين عدد من الأندية ابتداء بأهلي جدة مروراً بالنصر وفيريا البلغاري ثم عودته من جديد إلى أهلي جدة وتوج مع المنتخب السعودي بكأس آسيا 1996 في الامارات.



وأعلن عبد الغني قرار اعتزاله الكرة عبر برنامج تلفزيوني في قناة روتانا مساء الخميس قائلا: "قررت أتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي"، وأضاف: "الأمر كان صعبًا عليّ ولكن هذا القرار لا بد منه، وإن شاء الله يكون القرار صائباً بالفترة الحالية، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز