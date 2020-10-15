تأجيل جديد لبطولة آسيا لكرة الصالات في الكويت إلى 2021

المصدر: البيان الرياضي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد التشاور مع الاتحاد الكويتي للكرة، وكافة الأطراف المعنية، اعتماد تأجيل جديد لبطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت، لتقام عام 2021.

وتم تأكيد القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة جميع الفرق المشاركة وأطراف اللعبة، واستجابة للارتفاع الأخير في عدد حالات فيروس كورونا المسجلة في الكويت.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للبطولة، وكافة الشؤون والمعلومات المتعلقة بها في وقت لاحق.

وكذلك، اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أنه سوف يقوم بإعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

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