الأهلي والزمالك جاهزان لموقعتي المغرب

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يسعى فريقا الأهلي والزمالك لتجهيز اللاعبين الذين تماثلوا للشفاء، وذلك استعداداً لخوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي فريق الوداد بعد غد، وفي اليوم التالي يلعب الزمالك أمام الرجاء المتوج حديثاً بلقب الدوري المغربي هذا الموسم.

وغادر بطلا مصر إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، وتتشابه ظروف الفريقين في تعرض أهم عناصرهما للإصابة أخيراً، ويعاني حارس الأهلي الأساسي محمد الشناوي بحالة إجهاد شديدة أبعدته 3 مباريات ببطولة الدوري، وتماثل الشناوي للشفاء بعد برنامج تأهيل خاص، وتأكد لحاقه بمباراة الوداد، فيما يواصل محمود عبد المنعم «كهربا»، تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي، حيث يحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب للمباراة.

كما وضع مخطط الأحمال في الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الثنائي علي معلول وجيرالدو، اللذين انضما إلى البعثة بعد يوم واحد من وصول الفريق للمغرب، بينما يفقد الفريق جهود ثنائي الدفاع رامي ربيعه ومحمود متولي.

اختبار

أعلن جايمي باتشوكا المدير الفني لفريق الزمالك، جاهزية جميع العناصر، ويخضع حازم إمام لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته في المران الجماعي، بعدما تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية بمباراة فريقه أمام وادي دجلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز