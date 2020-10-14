8 ملايين يتفاعلون مع «وسم» عودة الدوري السعودي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق السبت المقبل، النسخة الجديدة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020 – 2021، وهو الموسم الذي سينطلق تحت شعار «دورينا الأغلى»، تزامناً مع الحملة الإعلامية التي تدشنها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتمكين الجماهير الرياضية في داخل وخارج المملكة العربية السعودية من المتابعة.

وسجلت القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين على شبكات التواصل نمواً بنسبة 34%، كما حظي وسما #دوريناالأغلى و#دورينا_رجع، بأكثر من 8 ملايين انطباع من الجماهير، إضافة إلى بث أكثر من 186 منشوراً عبر تويتر وفيسبوك وانستغرام

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