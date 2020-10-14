آل الشيخ يعد بمكافأة مالية للثنائي الأهلاوي في حال الفوز بلقب أفريقيا

المصدر: وكالات

تفاعل تركي آل الشيخ، مع خطاب متداول يحمل توقيع أحمد الميرغني، نجم الزمالك السابق، يفيد بخصم نصف شهر من راتب ثنائي موظف أهلاوي في شركة يرأسها الميرغني، حال فوز الأهلي بدوي الأبطال.

ووعد الميرغني كذلك، حسب الخطاب المنسوب إليه والمتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بصرف مكافأة لجميع الموظفين في شركته، عدا عشاق الأهلي المصري، حال تحقيق الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وأعاد رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، آل الشيخ، نشر الخطاب المتداول، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وأرفقه بتعليق: "بإذن الله الأهلي يفرحنا جميعا ونفوز ببطولة إفريقيا، ومكافأة مالية للثنائي الأهلاوي، نفس مكافأة لاعبي الأهلي.. الأهلي دائما يفرحنا".

ويحل نادي الأهلي ضيفا على الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين يستضيف القطب الثاني لمدينة الدار البيضاء، الرجاء البيضاوي نادي الزمالك ضمن منافسات نفس الدور.

تجدر الإشارة إلى أن آل الشيخ سبق له تولي الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق المصري.

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