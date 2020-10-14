الدوريات العربية تجتاز أزمة كورونا بنجاح

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تجاوزت الدوريات العربية الكبرى، المخاوف من تفشي فيروس كورونا، بعدما قطعت خطوات شجاعة على طريق العودة وإكمال الموسم الأخير 2019-2020، بل والتحضير لانطلاقة الموسم الجديد 2020-2021 خلال الأسابيع القليلة المقبلة أسوة بالعديد من الدوريات العالمية الكبرى.

السعودية

عادت الكرة السعودية إلى الحياة في 4 أغسطس الماضي بعد توقف بدأ يوم 13 مارس الماضي، عقب مباراة الحزم والفيصلي في الجولة 22، وتم استئناف بقية مواجهات كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020، والتي انتهت يوم 9 سبتمبر الماضي، بتتويج الهلال بطلاً للدوري.

مصر

استمر توقف الدوري المصري الممتاز منذ يوم 11 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحتى إعلان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عودة التدريبات في 15 يونيو بشكل جزئي، لتعود الحياة إلى الملاعب المصرية في 6 أغسطس 2020، ليتوج الأهلي بطلاً قبل انتهاء المسابقة.

المغرب

أسدل الستار على الدوري المغربي لموسم 2019-2020 مساء الأحد الماضي، بتتويج الرجاء البيضاوي بطلاً بفارق نقطة واحدة عن الوداد، وذلك بعد استئناف الدوري المغربي يوم 27 يوليو الماضي، عقب توقف طويل بدأ يوم 13 مارس الماضي.

عانت الأندية التونسية من ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا كثيرة، ومع هذا صمد الدوري التونسي الذي استؤنف في الأول من أغسطس الماضي، عقب توقف طويل بدأ يوم 23 فبراير الماضي، ولتنتهي المسابقة في 13 سبتمبر الماضي، بتتويج الترجي بطلاً، وهبوط نادي حمام الأنف وشبيبة القيروان، وحالياً تستعد الأندية للموسم الجديد.

البحرين

انطلق دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني لموسم 2019-2020 في 20 سبتمبر 2019، ثم توقف في 18 مارس الماضي، واستؤنف 7 أغسطس الماضي، ونجح الحد في حسم اللقب.

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