كهربا يذبح عجلاً قبل السفر إلى المغرب

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

اختار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا)، ضمن بعثة الفريق المغادرة إلى كازابلانكا، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم معاناة اللاعب من إصابة تعرض لها أخيراً، وهو القرار الذي دفع اللاعب إلى ذبح عجل في منزله قبل السفر مع الفريق.

وتضم القائمة المسافرة اللاعبين محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، صالح جمعة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان، محمود كهربا، مروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلديهما.

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