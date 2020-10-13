شكوى الأهلي المصري تطيح بمجدي عبد الغني من الظهور تلفزيونياً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تسببت الشكوى التي تقدم بها نادي الأهلي المصري للمجلس الأعلى للإعلام في مصر في الإطاحة بلاعبه الدولي الأسبق الكابتن مجدي عبد الغني من قناة "Ten" الفضائية.

وكان عبد الغني، أحد الضيوف الأساسيين في البرنامج الرياضي للقناة "البريمو" وظل يوجه انتقدات حادة للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة شملت الهجوم على مجلس الادارة ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وقناة النادي الأهلي والوسائط الاعلامية المنتمية للنادي.

وأصدرت ادارة القناة بياناً أكدت فيه احترامها وتقديرها للنادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم.

وأشار البيان إلى ان النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه وأن القناة تلتزم حرفياً بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي.

وقررت إدارة القناة مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجاً علي المواثيق والقوانين المنظمة للعمل علي تصويبها منذ انطلاق البرنامج مع عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة.

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