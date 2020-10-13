الهلال السعودي: غوميز لم يتقدم بشكوى ضد النادي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى نادى الهلال السعودى الأنباء التى ترددت حول تقدم الفرنسى بافتيمبى غوميز بشكوى ضد الزعيم بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الفترة الماضية، وقال فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادى الهلال في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن أنباء تقدم غوميز بشكوى ضد الهلال بسبب عدم حصوله على مستحقات متأخرة ليست صحيحة من قريب أو من بعيد.

وأبدى عضو مجلس إدارة الهلال السعودي، اندهاشه الشديد من تداول مثل تلك الشائعات على حد وصفه، كما أنه لا يعرف الغرض من انتشار تلك الأنباء، مطالباً من يروجون لهذا الخبر بتوجيه السؤال للاعب لمعرفة حقيقة الأمر.

وكان الفرنسي بافتيمبي غوميز قد انضم إلى الهلال في صيف عام 2018 قادماً من جالطة سراي التركي، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري مرة، ولقب دوري أبطال آسيا مرة.

ويستهل الهلال مشواره للدفاع عن لقبه بطلاً لدوري المحترفين السعودي، بمواجهة العين، السبت المقبل، في الجولة الأولى من المسابقة.

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