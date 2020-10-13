الرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي

المصدر: (الرباط - أ ف ب)

توج الرجاء البيضاوي، بطلاً للدوري المغربي لكرة القدم، بفوزه في «كلاسيكو» الجولة الأخيرة على الجيش الملكي 2 - 1، وهو اللقب الأول للفريق منذ 7 أعوام، والثاني عشر في تاريخه، سجل الثنائية عبد الإله الحافيظي، فيما أحرز العاجي جوزيف غيد كونادو هدف المنافس.

وأنهى الرجاء الموسم في الصدارة برصيد 60 نقطة، مقابل 59 للوداد البيضاوي، ويشارك الفريقان في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، علماً بأنهما سيخوضان دور الأربعة لنسخة الموسم الحالي، حيث يستضيفان قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي على التوالي، نهاية الأسبوع الجاري.

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