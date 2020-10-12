عودة الحياة قريباً إلى كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن عودة الحياة إلى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي توقفت في الدور نصف النهائي، بقرار من الاتحاد، حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين والقائمين على التنظيم، من تفشي فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد العربي، فيديو على "تويتر"، وعلق عليه: "عائدون، فللإثارة بقية، انتظرونا"، في تلميح واضح إلى عودة منافسات البطولة، والتي تأهل إلى مربعها الذهبي كل من الإسماعيلي المصري، والرجاء البيضاوي المغربي، واتحاد جدة والشباب السعوديين.

وانطلقت البطولة في أغسطس 2019، وشهدت العديد من المواجهات القوية والمثيرة، بدءا من مرحلة المجموعات، وصولا إلى لقاء ذهاب نصف النهائي بين فريقي الإسماعيلي والرجاء، والذي أقيم في مصر، وانتهى لمصلحة الإسماعيلي بهدف دون مقابل سجله فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء، وتأجلت مباراة الإياب التي كانت مقررة يوم 15 مارس الماضي، وكذلك مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي بين الاتحاد والشباب، وكانت مقررتين يومي 16 مارس و5 إبريل 2020.

والجدير بالذكر أن مرحلة التصفيات للبطولة، أقيمت عبر مجموعتين ضمت الأولى، الرفاع البحريني، اتحاد طنجة المغربي، الزوراء العراقي وهورسيد الصومالي، وفي الثانية، شبيبة الساورة الجزائري، البنزرتي التونسي، أساس تيليكوم الجيبوتي وفومبوني كلوب من جزر القمر، وتأهل الرفاع عن المجموعة الأولى بعد أن حقق 3 انتصارات وحصد 9 نقاط، وبرفقة شبيبة الساورة ممثلاً عن المجموعة الثانية بنفس الرصيد.

وفي دور الـ32، نجح الوصل في اجتياز عقبة الهلال السوداني، بعد أن حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه بالفوز 2-0، قبل أن يخطف بطاقة التأهل في الإياب رغم الخسارة في أم درمان 1-2، وتخطى اتحاد جدة، عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3-0 في جدة، والتعادل سلبيا خارج ملعبه، ولحق به الاتحاد السكندري المصري بالفوز خارج القواعد 1-0 على العربي الكويتي، قبل أن يكرر انتصاره بين جماهيره بنتيجة 2-0.

وتأهل المحرق البحريني إلى ثمن النهائي، بفوز مثير 2-0 إيابا على ملعبه ليعوض خسارته في الذهاب خارج القواعد بنتيجة 1-3 أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وبنفس السيناريو تخطى الشرطة العراقي عقبة نظيره الكويت الكويتي بالفوز 2-0 في العودة بعد الخسارة خارج أرضه 1-3.

وودع النجم الساحلي التونسي، حامل لقب النسخة الماضية، البطولة مبكرا على يد شباب الأردن الأردني بالخسارة 2-1 ذهابا خارج ملعبه ثم هزيمة بهدف دون رد وسط أنصاره في الإياب، كما تأهل القوة الجوية العراقي بالفوز 4-2 على نظيره السالمية الكويتي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واجتاز الترجي التونسي، حامل لقب نسخة 2017، عقبة نظيره النجمة اللبناني بالتعادل في الذهاب 1-1، قبل الفوز إيابا بهدفين دون رد، ولحق به الوداد المغربي الذي تخطى المريخ السوداني بالتعادل 1-1 خارج أرضه ثم الفوز 2-0 في الدار البيضاء.

وتأهل نواذيبو الموريتاني إلى دور الـ16 بعد الفوز على الجيش السوري 2-1 في مجموع المباراتين، ولحق به الإسماعيلي بتخطيه عقبة أهلي بنغازي الليبي بانتصاره 4-2 ذهابا على ملعبه، ثم خسارة لم تمنعه من التأهل بهدف دون رد في مباراة العودة.

ولحق الجزيرة الإماراتي بركب المتأهلين بالفوز على النصر العماني 4-1 في مجموع المباراتين، برفقة الرجاء المغربي الذي فاز على هلال القدس الفلسطيني 1-0 و2-0 ذهابا وإيابا على الترتيب، والشباب السعودي الذي اجتاز عقبة شبيبة الساورة بالفوز 5-1.

وتأهل مولودية الجزائر الجزائري إلى دور الـ16 بالفوز على ظفار العماني 2-1، بنفس نتيجة أولمبيك آسفي المغربي أمام الرفاع في مجموع مباراتي الذهاب والذهاب.

وفي دور الـ16، أقيم نهائي مبكر وديربي قوي بين قطبي الكرة المغربية، الرجاء والوداد، في مواجهة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي غير مسبوق، وأقيمت المباراتان على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الأولى في ضيافة الرجاء الذي سقط في فخ التعادل 1-1، قبل أن يتأخر بنتيجة 1-4 إيابا في ضيافة الوداد، الذي بدا قريبا للغاية من بلوغ ربع النهائي، وكان للاعبي الرجاء رأي آخر، واستطاع الفريق تسجيل 3 أهداف خلال الربع ساعة الأخيرة ليدرك التعادل 4-4، وهي النتيجة التي منحته تأهلا إلى دور الثمانية، وسط ذهول كل من تابع المباراة داخل وخارج الملعب.

وفي مواجهة ثانية، تخطى الإسماعيلي عقبة الجزيرة، بعد أن حقق الفوز مرتين وبنفس النتيجة 2-0 ذهابا وإيابا، ولحق به الشباب الذي فاز على ملعبه 1-0 على شباب الأردن قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في مباراة العودة، وأطاح أولمبيك آسفي بنظيره الترجي من ثمن النهائي، بعد أن تبادل الفريقان التعادل 1-1 ذهابا وإيابا، قبل أن يحسم الفريق التأهل بالفوز 4-2 بركلات الترجيح.

وواصل الاتحاد السكندري، سلسلة نتائجه الإيجابية بالفوز مرتين على نظيره المحرق 2-0 ذهابا و1-0 في العودة خارج ملعبه، ولحق به الشرطة الذي فاز 1-0 و5-0 على نواذيبو الموريتاني، وكذلك الاتحاد السعودي الذي اجتاز عقبة الوصل بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين، وتمكن مولودية من حجز أخر مقعد بين الثمانية الكبار، بعد أن تبادل التعادل السلبي مع نظيره القوة الجوية ، قبل أن يحسم التأهل إلى ربع النهائي بالفوز 4-2 بركلات الترجيح.

وفي دور الثمانية، حقق الشباب فوزا كبيرا على ضيفه الشرطة 6-0 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1-0 إيابا، ليحجز مقعده من الباب الكبير في المربع الذهبي، وفي قمة مصرية خالصة، اجتاز الإسماعيلي عقبة الاتحاد بالفوز 1-0 بالإسكندرية، قبل تعادل سلبي على ملعبه ووسط أنصاره منحه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وخسارة الرجاء على ملعبه 0-1 لم تمنعه من بلوغ الدور نصف النهائي، بعد فوزه الغالي في مباراة الذهاب خارج القواعد على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 2-1، ولحق به الاتحاد السعودي الذي أطاح بأولمبيك آسفي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

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