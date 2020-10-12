إصابة فرجاني ساسي لاعب الزمالك بفيروس كورونا
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري إصابة التونسي فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا.
وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا لكني واثق في نجوم الزمالك على تعويض غيابه والتتويج بدوري أبطال أفريقيا".
وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت الأحد إلى إصابة ساسي بكورونا خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في مواجهة السودان الودية بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس، قبل السفر إلى النمسا، من أجل مواجهة منتخب نيجيريا وديا.
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