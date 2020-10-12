إصابة فرجاني ساسي لاعب الزمالك بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري إصابة التونسي ‏فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.

وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا لكني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه والتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".‎

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت الأحد إلى إصابة ساسي ‏بكورونا خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في مواجهة السودان ‏الودية‎ بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس، قبل السفر إلى النمسا، من أجل مواجهة منتخب نيجيريا وديا.

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